Die Börsenblogger um 12: DAX legt zu, ProSiebenSat.1 mit neuem Erholungsversuch

Nach dem gestrigen Auf und Ab sowie teilweise heftigen Kursausschlägen zeigt sich der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) am Dienstag in guter Verfassung. Am Mittag geht es für das wichtigste deutsche Börsenbarometer leicht in die Höhe. Allerdings haben wir zu Beginn der Woche gesehen, wie schnell die Stimmung drehen kann.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,3% 13.044

MDAX +0,2% 26.696

TecDAX +0,2% 2.555

SDAX -0,3% 11.706

Euro Stoxx 50 +0,3% 3.573

Die Topwerte im DAX sind ProSiebenSat.1 (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770), Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000) und Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055). Dabei wagt insbesondre die ProSiebenSat.1-Aktie einen Erholungsversuch, nachdem das Papier des Medienkonzerns im bisherigen Jahresverlauf von Börsianern abgestraft wurde.

