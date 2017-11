Mynaric stellt erfahrene Führungskräfte für den Ausbau des US-Geschäfts ein

- Joe Fehrenbach wird zum CEO von Mynaric USA ernannt - Mike Soutullo neuer CTO von Mynaric USA - Mynaric USA baut eigene Engineering- und Fertigungskapazitäten auf

München, 28. November 2017 - Nach ihrem erfolgreichen Börsengang am 30. Oktober an der Frankfurter Wertpapierbörse setzt Mynaric das Vorhaben um, die IPO-Erlöse in die Internationalisierung zu investieren. Die Gesellschaft hat erfahrene Führungskräfte zum Ausbau ihrer US-Tochtergesellschaft ernannt.

"Ich freue mich, dass wir so erfahrene und renommierte Branchenexperten für unsere US-Tochtergesellschaft gewonnen haben. Diese Personalien bedeuten für unseren Zugang zum US-Markt erhebliche Vorteile", sagt Dr. Wolfram Peschko, CEO von Mynaric, zum neuen Management-Team von Mynaric USA.

Joe Fehrenbach wurde zum CEO ernannt und leitet nun die in Huntsville, Alabama ansässige Mynaric USA. Er wechselte zu Mynaric USA von Hexagon, einem globalen Anbieter von Technologielösungen mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro. Herr Fehrenbach war Präsident bei Hexagon US Federal, einer unabhängigen Tochtergesellschaft des schwedischen Mutterkonzerns, die US-Regierungskunden betreut. In dieser Funktion erreichte Herr Fehrenbach ein kontinuierliches jährliches Umsatzwachstum, konnte hochqualifizierte Mitarbeiter gewinnen, nutzte ein expandierendes Technologieportfolio und baute Geschäftspartnerschaften aus. Gleichzeitig investierte er in Forschung und Entwicklung, um langfristigen Kundennutzen und Shareholder Value zu fördern.

"Ich freue mich sehr darauf, das Team von Mynaric USA zu verstärken und meine Erfahrungen einzusetzen, um Laserkommunikation in den US-amerikanischen Weltraummarkt zu bringen", kommentiert Joe Fehrenbach seine Ernennung.

Herr Fehrenbach wird von Mike Soutullo unterstützt, der kürzlich zum CTO von Mynaric USA ernannt wurde. Er ist bereits seit Ende 2016 im Unternehmen beschäftigt. Herr Soutullo verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Raumfahrtindustrie und wechselte zu Mynaric USA von Teledyne Brown Engineering, einem Luft- und Raumfahrtunternehmen. Zuvor leitete er die Entwicklung der MUSES-Plattform, die nun erfolgreich auf der Internationalen Raumstation ISS eingesetzt wird. Herr Soutullo hält neun renommierte Auszeichnungen von der NASA und wurde kürzlich mit der NASA Exceptional Public Achievement Medal geehrt. Er leitet die Entwicklung von Mynarics Raumterminal, das Satelliten in niedrigen Erdumlaufbahnen mit Entfernungen von einigen tausend Kilometern verbinden soll.

"Wir sehen eine große Dynamik in der Raumfahrtindustrie durch das Aufkommen umfangreicher Satellitenkonstellationen, um auch entlegene Regionen mit Breitbandverbindungen an das Internet anzuschließen. Unser Space-Terminal ist Bestandteil dieses Vorhabens. Ich freue mich darüber, daran mitzuwirken, dies Realität werden zu lassen", sagt Mike Soutullo zu seiner Beförderung zum neuen CTO von Mynaric USA.

Mynaric USA wird sich auf die wachsenden kommerziellen und staatlichen Märkte in den USA konzentrieren und als unabhängige Tochtergesellschaft unter US-Management agieren. Sie wird eigene Engineering- und Fertigungskapazitäten aufbauen und führt bereits bedeutende Projekte mit kommerziellen Kunden durch. Mynaric USA hat seinen Sitz in Huntsville, Alabama, einem wichtigen Zentrum der Weltraumindustrie.

Über Mynaric AG

Mynaric (vormals Vialight Communications) ist ein Hersteller von Laserkommunikations-technologien zum Aufbau von dynamischen Kommunikationsnetzwerken in der Luft und im Weltall. Zu den Produkten für die kabellose Datenübertragung gehören Bodenstationen und Laserterminals, die es ermöglichen, sehr umfangreiche Datenmengen mit einer hohen Geschwindigkeit über lange Strecken kabellos zu übermitteln.

Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden.

Kontakt

Jan Hutterer Kirchhoff Consult AG mynaric@kirchhoff.de +49 40 609 186 65 www.kirchhoff.de Mynaric AG Friedrichshafener Str. 3 82205 Gilching Germany www.mynaric.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mynaric AG Friedrichshafener Str. 3 82205 Gilching Deutschland E-Mail: mynaric@kirchhoff.de Internet: www.mynaric.com ISIN: DE000A0JCY11 WKN: A0JCY1

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

