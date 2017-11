Bad Marienberg - Das biopharmazeutische Unternehmen MOLOGEN AG (ISIN DE0006637200/ WKN 663720; Frankfurter Wertpapierbörse: MGN) wird mit zwei Postern auf der ESMO IO 2017 (European Society for Medical Oncology - Immuno Oncology) Konferenz in Genf vertreten sein (7. - 10. Dezember 2017), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...