Aus der heutigen Ausgabe von Maydorns Meinung: am Mittwoch vergangener Woche hatte ich in Maydorns Meinung auf die markante Kobalt-Knappheit hingewiesen. Und auf die Aktie von einem Unternehmen, das von dieser Situation profitiert. Dieses "profitieren" ging schneller als ich dachte. Denn nur vier Tage später notiert die Aktie dieses Kobalt-Explorers doppelt so hoch. Ein Anstieg von 100 Prozent in gerade einmal vier Handelstagen - so etwas gibt wirklich nicht oft. Und auch diejenigen, die erst später am Mittwoch eingestiegen sind, können sich über Kursgewinne zwischen 50 und 80 Prozent freuen. Glückwunsch an alle, die mitgemacht haben.

