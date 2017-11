Unterföhring (ots) -



Altmeister Clint Eastwood verfilmte mit unglaublichen 84 Jahren das Leben des legendären Navy-Seals-Scharfschützen Chris Kyle. Die Strapazen lohnten sich: Einerseits wurde das mit Frauenschwarm Bradley Cooper besetzte Drama zu einer von Eastwoods meistgelobten Arbeiten. Andererseits dürfte es das Hollywood-Urgestein gefreut haben, dass er mit "American Sniper" den kommerziell erfolgreichsten Kriegsfilm aller Zeiten schuf ... ProSieben zeigt "American Sniper" am Sonntag, 3. Dezember 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



"In einer weiteren, couragierten Performance, die leicht als reine Alibi-Ehefrau hätte enden können, zeichnet SIENNA MILLER ihre Taya Kyle mit Humor und Stolz aus. Durch ihre klaren Augen sehen wir die Erosion von Chris Kyles Seelenleben. 'Deine Hände sind anders,' sagt sie zu ihm, während sie sorgenvoll die fremde Gestalt auf Heimaturlaub betrachtet. Sie ist ein zentrales Element, der emotional verfügbare Gegenpol zu dem unergründlichen Chris Kyle. Auf eine Art wird der Film so zu einer Romanze unter Feuer."



IAN NATHAN, EMPIRE MAGAZINE, PRÄDIKAT: "EXCELLENT!"



Fakten:



* Erfolgreichster Scharfschütze: Chris Kyle (1974-2013) gilt mit über 150 bestätigten Kills als der erfolgreichste Scharfschütze in der Geschichte der US-Streitkräfte. Er absolvierte freiwillig vier mehrmonatige Einsatzzeiten ("Tour of Duty") im Irak. Während ihn die eigenen Truppen als "Legend" verehrten, setzten seine Gegner ein Kopfgeld von 80.000 Dollar auf ihn aus. Nach seiner Rückkehr in die USA litt der neben unzähligen anderen Auszeichnungen mit dem Silver Star dekorierte Veteran an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Kyle wirkte noch aktiv an der Vorproduktion von "American Sniper" mit, bevor er im Februar 2013 von einem psychisch gestörten Ex-Marine erschossen wurde.



* Erfolgreichster Kriegsfilm: Mit 350 Millionen US-Dollar Einspielergebnis war "American Sniper" im Jahr 2014 der erfolgreichste Film in den USA. Darüber hinaus ist das Werk jedoch mit 547 Millionen Dollar weltweitem Boxoffice auch der erfolgreichste Kriegsfilm aller Zeiten - Eastwood stieß damit Steven Spielbergs "Saving Private Ryan" vom Thron. Ironie: Ursprünglich wollte Spielberg den Stoff verfilmen, der Meister sprang jedoch wegen inhaltlicher Differenzen ab.



* Schwerer Job für Bradley Cooper: Hollywoods Frauenschwarm ist in "American Sniper" kaum wiederzuerkennen, weil er sich für die Rolle ca. 20 Kilogramm Muskeln antrainiert hatte. Nachdem er im Vorfeld dafür mehrere Monate hartes Training absolviert hatte, konnte er so in einer Szene tatsächlich über 200 Kilogramm Gewichte heben. Außerdem war es Cooper, der als Erster die Rechte an Chris Kyles Autobiografie sicherte, um die Verfilmung zu produzieren.



Inhalt: Erschüttert über Al-Qaida-Attentate auf US-Botschaften in Afrika, meldet sich der texanische Rodeo-Reiter Chris Kyle (Bradley Cooper) Ende der Neunzigerjahre freiwillig zum Dienst bei der Elitetruppe Navy Seals. Der überzeugte Patriot wird nach den Anschlägen auf das World Trade Center in den Irak abkommandiert, um als Scharfschütze an der militärischen Zerschlagung von islamistischen Terrorzellen teilzunehmen. Schnell erwirbt sich der nervenstarke Hüne einen legendären Ruf - kein anderer Sniper schaltet so viele Gegner aus wie er. Allerdings fordert der Kriegseinsatz einen hohen Tribut: Chris fällt es nach jedem Einsatz schwerer, den Weg zurück zur Normalität seines Familienlebens mit seiner Frau Taya (Sienna Miller) zu finden ...



"American Sniper" (OT: "American Sniper") Am Sonntag, 3. Dezember 2017, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA, 2014 Genre: Action/Drama Regie: Clint Eastwood



