Frankfurt - Mit den Analysten von Sucden wird die Gruppe derer größer, die am internationalen Kaffeemarkt für 2017/18 die Rückkehr zu einem Defizit prognostizieren, so die Analysten der Commerzbank. Zu dem Defizit komme es laut Sucden, weil andere Länder den Produktionsrückgang in Brasilien - wo die Ernte bereits beendet sei - nicht ausgleichen könnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...