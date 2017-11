Geschafft - wieder die Nummer eins beim Anlegerservice

Bei den ZertifikateAwards 2017 hat HSBC zum achten Mal in Folge die Kategorie Anlegerservice gewonnen. Besonders hervorgehoben wurden die transparente Kostenstruktur und das hervorragende Weiterbildungsprogramm. Das soll Ansporn sein, um den Service für alle Anleger weiterhin auf dem höchsten Niveau zu halten.



Die ZertifikateAwards gelten als führende Auszeichnung für die besten Anbieter und Produkte im deutschen Markt für Strukturierte Produkte. Verliehen werden sie von der Fachpublikation "Der Zertifikateberater" und dem Nachrichtensender n-tv. Insgesamt wurden in der Vorwoche bei der Award-Gala in 14 Kategorien Preise überreicht. Nur beim Anlegerservice gab es keine Vorab-Nominierungen, alle Emittenten standen zur Wahl. Die unangefochtene Nummer 1 in dieser besonderen Kategorie war wieder einmal HSBC. Zum achten Mal in Folge konnte diese Auszeichnung gewonnen werden. Dabei wählten 29 der 33 Juroren HSBC in die Top-3, 19 von ihnen setzten HSBC auf den ersten Rang.





Mit Abstand gewonnen



In ihrer Begründung hoben die Jury-Mitglieder hervor, dass HSBC mit seinen unzähligen inhaltlich hochwertigen Roadshows, Seminaren und Online-Webinaren für Privatanleger und Anlageberater einen wichtigen Beitrag zur Finanzaufklärung im Allgemeinen und zu Zertifikaten im Besonderen leistet - all dies in Kombination mit hoher Handelsqualität und einem jederzeit fairen und zuverlässigen Pricing. Im Ergebnis bedeutet dies eine Punkteausbeute von 73 Punkten und damit den mit Abstand höchsten Punktwert, der bei den ZertifikateAwards in diesem Jahr erreicht worden ist.



Transparenz wird in der Zertifikatebranche groß geschrieben und der Aufwand, der hierfür getrieben wird, ist immens. Die Branche muss sich vor keiner anderen verstecken. Inhaltsstarke Webseiten und Newsletter, umfangreiche Apps, Roadshows, Webinare und Handelszeiten bis 22 Uhr sind nur einige Beispiele für die intensive Kundenbetreuung in der Zertifikatebranche. HSBC will auch weiterhin der Vorreiter in diesem Bereich sein.



