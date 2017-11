Lieber Leser, der iShares Core MSCI World UCITS ETF - USD ACC ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern die Möglichkeit gibt, an der Kursentwicklung von Blue Chips in Industrieländern zu partizipieren. Der Vergleichsindex ist der MSCI World Index, der Einzelwerte mit hoher und mittelgroßer Kapitalisierung in entwickelten Ländern umfasst. Anders als aktiv gemanagte Investmentfonds werden Exchange Traded Funds (ETFs) überwiegend passiv gemanagt und über die Börse gehandelt. Dabei werden Benchmarks ... (Alexander Hirschler)

