Michael Kalt (53) wird zum 1. Dezember 2017 in die Geschäftsführung der alltours flugreisen gmbh berufen. Er übernimmt die Verantwortung für die Ressorts Informationstechnologie, e-Commerce und Organisation sowie für den gesamten kaufmännischen Bereich. Unter seiner Führung wird die digitale Transformation bei alltours weiter vorangetrieben. Das Unternehmen schafft damit die Strukturen, um den Wandel im Markt für weiteres zukunftsorientiertes Wachstum zu nutzen.



Michael Kalt ist Diplominformatiker und Master of Business Administration (MBA) mit Schwerpunkt Controlling und Unternehmensentwicklung. Er verfügt über langjährige, auch internationale, Berufs- und Managementerfahrung aus verschiedenen verantwortungsvollen Positionen in unterschiedlichsten Branchen - bis hin zur kaufmännischen Geschäftsführung. Der Eintritt in die Touristik erfolgte im Jahr 2000 als Mitgründer, Gesellschafter und Finanzvorstand der Traveltainment AG mit Sitz in Würselen bei Aachen. Seit 2009 ist Kalt als selbstständiger Unternehmer an der Schnittstelle zwischen Touristik und Technologie tätig.



Als neuer Geschäftsführer wird Michael Kalt künftig an der Seite von Markus Daldrup, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der alltours flugreisen gmbh, insbesondere die digitale Transformation des Reiseveranstalters weiter forcieren. Neben der Modernisierung der IT-Infrastruktur werden die bestehenden Prozesse und Abläufe im Unternehmen noch stärker digitalisiert und automatisiert. Darüber hinaus soll Kalt dem e-Commerce bei alltours neue Impulse geben.



"Ich freue mich sehr, dass wir Michael Kalt als ausgewiesenen Experten für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen konnten. Wir wollen den digitalen Wandel im Markt und im Kundenverhalten nutzen, um unseren Wachstumskurs weiterhin erfolgreich zu beschreiten", sagt alltours Gesellschafter Willi Verhuven.



alltours ist seit über 40 Jahren auf Wachstumskurs. Mit fast 1,7 Millionen Gästen in 2016 zählt das Unternehmen zu den fünf größten Reiseanbietern Deutschlands. Zur alltours Gruppe gehören die Veranstalter alltours flugreisen, alltours-x und byebye, die alltours Reiseportal GmbH, die alltours Reisecenter GmbH, die Hotelkette allsun sowie die Incoming-Agentur Viajes allsun.



