Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) hat heute die Zwischenmitteilung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2017 veröffentlicht.

In den ersten neun Monaten 2017 hat die DF-Gruppe ein Geschäftsvolumen von EUR 13,0 Mio. (Vj. EUR 5,4 Mio.) erzielt. Auch wenn im dritten Quartal 2017 mit einem Geschäftsvolumen in Höhe von EUR 11,8 Mio. eine deutliche Steigerung gegenüber der Entwicklung im ersten Halbjahr (EUR 1,2 Mio.) erreicht wurde, blieb die bisherige Geschäftsentwicklung insgesamt hinter den Erwartungen des Managements zurück. Allerdings konnte die DF-Gruppe im dritten Quartal 2017 Vereinbarungen für die Vermittlung von Projektfinanzierungen in Höhe von mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...