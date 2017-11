Viðskipti með eigin bréf/transaction in own financial instruments



Nafn/Name:



Marel hf.



Dagsetning viðskipta/Date of transaction:



28.11.2017



Kaup eða sala/Buy or Sell:



Kaup/Buy



Tegund fjármálagernings / Type of instrument:



Hlutabréf/Equities



Fjöldi hluta/Number of shares:



5.000.000



Gengi/Verð pr. Hlut/Price:



327,00 ISK



Fjöldi hluta eftir viðskipti/Primary insider's holdings after the transaction:



41.747.226



Dagsetning lokauppgjörs / Date of settlement:



Ástæður viðskipta/Reason for transaction:



Viðskipti gerð á grundvelli heimildar frá stjórn Marel hf. til stjórnenda félagsins til að kaupa allt að 15 milljónum hluta að nafnvirði, sem ætlaðir eru sem endurgjald í mögulegum fyrirtækjakaupum, sbr. fréttatilkynningu 26. júlí 2017 / Transaction made on the basis of an authorization from the Board of Directors of Marel hf. to management to purchase own shares for nominal value of 15 million, to be used as payment for potential future acquisitions, as per the company's announcement on 26 July 2017.