Aktien der kanadischen Millennial Lithium Corp. tendierten seit Jahresbeginn an bis Oktober praktisch um einen Euro seitwärts herum. Doch die steigende Nachfrage nach Lithium und vor allem Kobalt sowie eine Neubewertung der Ressourcenschätzung des Unternehmens katapultierte das Wertpapier in den letzten Wochen um über 100 Prozent aufwärts. Vor allem die ambitionierten Pläne Chinas eine Elektroautoquote einführen zu wollen, gepaart mit einer Offensive der Bundesregierung zur Förderung der E-Mobilität könnte die Nachfrage nach den Rohstoffen sowie der entsprechenden Aktie weiter befeuern. Gemessen an den noch auszubeutenden Vorkommen dürfte der faire Wert pro Aktie bei Millennial Lithium jetzt zwischen 3,00 und 4,00 Euro liegen! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...