DAX pendelt um 13.000 Punkte

Cyber Monday mit neuem Rekord

- Von Cornelia Frey, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Nach dem schwachen Wochenauftakt ist der DAX am Dienstag zunächst im Plus gestartet und konnte bis auf 13.053 Punkte ansteigen. Im weiteren Handelsverlauf wechselte der Aktienindex mehrmals das Vorzeichen und pendelte um die Marke von 13.000 Punkten.

Die Vorgaben aus Asien und den USA dienten nicht dazu den Markt anzuschieben. Der Handel verlief überwiegend in ruhigen Bahnen und die großen Kursausschläge blieben aus. In China sorgen sich die Anleger weiter um eine stärkere Regulierung des Schattenbankensektors, dies hatte die Aktienmärkte in der letzten Woche schon belastet.

Das deutsche Konsumklima liegt zum Jahresende nach Angaben der Konsumforscher der GfK "stabil auf gutem Niveau". Für Dezember ermittelten sie einen unveränderten Stand von 10,7 Punkten, wie die Konsumforscher um die Mittagzeit bekannt gaben. Damit liegt der Indikator allerdings unter den Erwartungen. Experten hatten einen Anstieg auf 10,8 Punkte prognostiziert.

Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar wieder abgegeben und notiert knapp unter der Marke von 1,19 US-Dollar.

Ölpreise geben weiter nach Vor dem wichtigen Treffen der Opec am Donnerstag haben die Preise für das schwarze Gold weiter nachgegeben. Experten gehen davon aus, dass ein Beschluss zur Verlängerung der aktuell geltenden Kürzung der Fördermenge gefasst werden könnte. Neben wichtigen Opec-Staaten hatte zuletzt auch Russland eine Zustimmung angedeutet. US-Onlinehändler mit neuem Rekord am Cyber Monday Gute Nachrichten gab es aus den USA. Den dort haben Konsumenten in den Tagen seit Thanksgiving so viel im Internet eingekauft wie nie zuvor. Insgesamt wurden Produkte im Wert von 6,59 Milliarden Dollar am «Cyber Monday» online bestellt. Der Montag nach Thanksgiving ist für Onlinehändler traditionell der umsatzstärkste Tage im Jahr und auch immer von einer Rabattschlacht geprägt. Währenddessen hat die Amazon-Aktie erstmals die Marke von 1.200 US-Dollar nach oben durchbrochen. Jerome Powell - Rede vor dem US-Senat Heute spricht der designierte Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Senat und Börsianer erhoffen sich Hinweise auf die weitere Zinspolitik. Powell ist Mitglied des Fed-Direktoriums und hat in der Amtszeit von Yellen alle ihre Entscheidungen mitgetragen. Dementsprechend wird erwartet, dass er ihren Kurs nach der Stabübergabe im Februar weiterführen wird. Auf ihrer letzten Fed-Sitzung im Dezember wird Janet Yellen aller Wahrscheinlichkeit nach eine weitere Zinserhöhung verkünden.

Wie bereits bekannt wurde, wird er in seiner Rede am Dienstag seine Entschlossenheit zeigen, auf mögliche Krisen zu reagieren. So heißt es in seiner Rede, wie vorab bekannt wurde, dass auf unerwartete Gefahren für die Finanzstabilität und den ökonomischen Erfolg des Landes mit angemessener Durchschlagskraft reagiert werden müsse.

Obwohl die Chinesen digitalen Trends sehr offen gegenüber stehen, hat die dortige Regierung versucht die Bitcoin-Party zu beenden und den Handel stark eingeschränkt. Haben die Handelsstopps noch Bestand, was steckt dahinter und wie sieht es mit den Plänen der chinesischen Regierung bezüglich einer eigenen Kryptowährung aus? Einschätzungen von Yanjun Gast, Fondsmanagerin bei der LBBW Asset Management.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index wechselte am Dienstag, analog zum Gesamtmarkt, mehrmals das Vorzeichen. Um die Mittagszeit notiert der Stimmungsindikator leicht im Minus und signalisierte leichte Skepsis bei den aktiven Anlegern.

Trends im Handel

In Calls auf das Devisenpaar Euro / US-Dollar kommt es auch am Dienstag überwiegend zu Verkäufen.

Gesucht sind nach einer Empfehlung weiterhin Call-Optionsscheinen auf die Aktien von Facc, Polytec und AT&S.

Mit Calls setzen die Anleger zudem auf steigende Kurse der Allianz-Aktie, die mit einem Plus von über 30 Prozent in 2017 auch die DAX-Entwicklung übertroffen hat.

