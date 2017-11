Frankfurt - Mit dem Auftakt der Weihnachtssaison rund um die Black-Friday-Rabattschlacht wandert die Aufmerksamkeit hiesiger Anleger verstärkt über den Teich, so die Deutsche Börse AG.ETF-Spezialisten würden einhellig von regem Interesse an nordamerikanischen Aktien berichten."Über alle Anlageklassen hinweg überwiegen bei uns im Verhältnis 57 zu 43 Prozent klar die Käufe", beschreibe Carsten Schröder von der Commerzbank das ETF-Geschäft der vergangenen Woche. Vor dem Hintergrund von Thanksgiving in den Vereinigten Staaten mit anschließendem Brückentag stufe der Händler die gut 30.000 ETF-Transaktionen als ansehnlich ein. Wie gehabt hätten seine Kunden zu 87 Prozent Aktien-Investments bevorzugt. Rentenwerte kämen auf etwa 7 Prozent des ETF-Geschäfts.

