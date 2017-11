Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat BASF nach aktuellen Ifo-Daten auf "Buy" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Dass die Daten aus der Chemiebranche im November Rekordniveaus erreicht hätten, decke sich mit dem ChemIndex von Kepler Cheuvreux, der das höchste Niveau seit Mai 2011 erreicht habe, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Chemiewerten. Covestro und Lanxess bekräftigte er als seine "am meisten bevorzugten Aktien" im Sektor. Die Ludwigshafener BASF habe dank ihres Chemie-Portfolios einen guten Lauf./ck/gl Datum der Analyse: 28.11.2017

ISIN: DE000BASF111