Zürich (ots) - Die Angestelltenseite hat zahlreiche Ideen, wie bei

Meyer Burger Stellen erhalten werden können. Diese hat sie heute der

Geschäftsleitung zur Prüfung zukommen lassen. In der

Konsultationsphase nach der Ankündigung des massiven Stellenabbaus

hat die Mitarbeitervertretung von Meyer Burger einen ganzen Katalog

von Ideen ausgearbeitet, wie möglichst viele Stellen in Thun erhalten

werden können. Dabei wurde sie von den Angestellten Schweiz

unterstützt. Zahlreiche der Ideen stammen von den Mitarbeitenden des

Betriebs. Zusammengefasst in einem Konsultationsschreiben hat sie die

Mitarbeitervertretung nun der Geschäftsleitung von Meyer Burger

übergeben.



Das primäre Ziel der Mitarbeitervertretung und der Angestellten

Schweiz ist klar: Am Standort Thun sollen möglichst viele

Arbeitsplätze nachhaltig gerettet werden. Darüber hinaus wurden die

Eckwerte für sozialverträgliche und verantwortungsvolle Massnahmen im

Falle von Entlassungen erarbeitet.



Kündigungen sollen in Thun möglichst vermieden und das Know-how am

Standort erhalten und gefestigt werden. Alle Angestellten sollen bei

der Aus- und Weiterbildung unterstützt werden. Angestellte ab Alter

45 sollen besonders im Fokus von Unterstützungsmassnahmen sein.

Angestellte ab Alter 58 oder jünger sollen Frühpensionierungsangebote

erhalten.



Das langfristige Ziel muss die nachhaltige Sicherung der

Arbeitsstellen bei Meyer Burger sein. Werden die von der

Mitarbeitervertretung vorgeschlagenen Massnahmen gemeinsam mit der

Geschäftsleitung und dem Kanton umgesetzt, kann dies gelingen.



Die Geschäftsleitung hat nun die Gelegenheit und die Pflicht, die

sehr guten Vorschläge der Mitarbeitenden zu prüfen. Die Angestellten

Schweiz fordern das Management von Meyer Burger auf, dies sehr

ernsthaft und wohlwollend zu tun.



Die Angestellten Schweiz sind seit bald 100 Jahren die Stimme der

Angestellten aus dem Mittelstand und vertreten deren Interessen in

der Politik wie in Unternehmen. Der Verband setzt sich

sozialpartnerschaftlich, konstruktiv und zuverlässig für gute

Arbeitsbedingungen, faire Löhne und sichere Arbeitsplätze ein - zum

Wohl von Gesellschaft und Wirtschaft. Ihren Mitgliedern bieten die

Angestellten Schweiz zudem ein umfassendes, auf persönliche

Bedürfnisse angepasstes Angebot an Weiterbildungen, Beratungen,

Dienstleistungen und Informationen - für das persönliche Weiterkommen

jedes Einzelnen. Weitere Informationen unter www.angestellte.ch



