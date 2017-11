Highlight Communications will gemeinsam mit Studhalter Investment die Constantin Medien übernehmen. Highlight hält an Constantin Medien bereits 29,76 Prozent und an Constantin Film 100 Prozent. 32,7 Prozent hält Constantin Medien an Highlight. Einst war dies eine Mehrheitsbeteiligung, doch eine Kapitalerhöhung von Highlight im Sommer hat sich diese verwässert. An der Börse wird der Zusammenschluss tendenziell positiv bewertet. Die Highlight-Aktie ist inzwischen aus dem seit 2016 bestehenden Abwärtstrend ausgebrochen ...

