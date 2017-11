Liebe Leser,

die Deutsche Telekom konnte nun wieder etwas zulegen und damit einige Analysten halbwegs überzeugen. Letztlich aber ist der Wert nach Meinung kurzfristig orientierter Chartanalysten in einem Abwärtstrend, der vermuten lässt, dass die Kurse noch einmal um 10 % absacken könnten - oder sogar noch tiefer. Im Einzelnen: Die Telekom konnte ihren übergeordneten Abwärtstrend nicht beenden. Die Aktie befindet sich in einer deutlichen Talfahrt. Dabei sind in den beiden zurückliegenden ... (Frank Holbaum)

