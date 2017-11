FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.11.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

163 XFRA US0050981085 ACUSHNET HLDGS.CORP -,001 0.101 EUR

ON1 XFRA US6800331075 OLD NATL BANCORP. IND. 0.109 EUR

TT4 XFRA US8984021027 TRUSTMARK CORP. 0.194 EUR

TC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.055 EUR

NN2 XFRA US6293371067 NN INC. DL-,01 0.059 EUR

HYEA XFRA US4491721050 HYSTER-YALE MAT.H.A DL-01 0.255 EUR

0VF XFRA US9282541013 VIRTU FINANC.A DL-,00001 0.202 EUR

13T1 XFRA US87238U2033 TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 0.337 EUR

MJF XFRA US6284641098 MYERS IND. INC. 0.114 EUR

MV4 XFRA US6245801062 MOVADO GRP INC. DL-,01 0.109 EUR

2JW XFRA CA4707481046 JAMIESON WELLNESS INC. 0.053 EUR

EC9 XFRA US2077971016 CONN.WATER SERVICE INC. 0.250 EUR

W02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.210 EUR

T8Q XFRA GB00B14SKR37 CMC MARKETS PLC LS -,25 0.033 EUR

NY4B XFRA US62942X3061 NRG YIELD A NEW DL-,01 0.242 EUR

NY41 XFRA US62942X4051 NRG YIELD INC. C DL-,01 0.242 EUR

KSX XFRA US4990491049 KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A 0.050 EUR