FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.11.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA GB00BF1SSQ94 OMNIA BONDS II 17/22 MTN 0.003 %

TQK XFRA US95058W1009 THE WENDY'S CO. A DL-,10 0.059 EUR

XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.019 EUR

XAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.014 EUR

AHT XFRA US0441861046 ASHLAND GLB.HLDGS DL-,01 0.189 EUR

WHC XFRA US9621661043 WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 0.269 EUR

W3W XFRA US9427491025 WATTS WATER TEC. A DL-,10 0.160 EUR

UWS XFRA US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) 0.358 EUR

UHS XFRA US9139031002 UNIV. HEALTH SERV.B DL-01 0.084 EUR

UF3 XFRA US9135431040 UNVRSL FOREST PRODS 0.143 EUR

UNH XFRA US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.631 EUR

TF7A XFRA US9024941034 TYSON FOODS INC A DL-,10 0.252 EUR

TG7 XFRA US8968181011 TRIUMPH GRP INC. DL-,001 0.034 EUR

SWF XFRA US8545021011 STANLEY BL. + DECK.DL2,50 0.530 EUR

SBTA XFRA US8292261091 SINCLAIR BROADC. A DL-,01 0.151 EUR

SL3 XFRA US8270481091 SILGAN HLDGS INC. DL-,01 0.076 EUR

SDA XFRA US81211K1007 SEALED AIR CORP. DL-,10 0.135 EUR

MH2 XFRA US8085411069 SCHWEITZER MAUDUIT DL-,10 0.362 EUR

SFN XFRA US78648T1007 SAFETY INSURANCE DL-,01 0.673 EUR

WGSA XFRA US78467J1007 SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 0.059 EUR

RSO XFRA US7782961038 ROSS STRS INC. DL-,01 0.135 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.178 EUR

PGR XFRA US7433121008 PROGRESS SOFTWARE DL-,01 0.118 EUR

PL6 XFRA US7310681025 POLARIS INDS INC. DL-,01 0.488 EUR

PEP XFRA US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.677 EUR

WX3 XFRA US7091021078 PENNA REAL EST.INV.TR.SBI 0.177 EUR

OYS XFRA US68162K1060 OLYMPIC STEEL 0.017 EUR

NT4 XFRA US6658591044 NORTHN TRUST CORP.DL1,666 0.353 EUR

NEH XFRA US64110W1027 NETEASE INC. ADR/100 0.606 EUR

MUD XFRA US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 0.084 EUR

MHR XFRA US6005441000 MILLER (HERMAN) DL-,20 0.151 EUR

MCK XFRA US58155Q1031 MCKESSON DL-,01 0.286 EUR

MDO XFRA US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01 0.850 EUR

MMX XFRA US5732841060 MARTIN MAR. MAT. DL-,01 0.370 EUR

MPW XFRA US56418H1005 MANPOWERGROUP INC. DL-,01 0.782 EUR