Der amerikanische Pharmakonzern Merck & Co. (ISIN: US58933Y1055, NYSE: MRK) erhöht seine vierteljährliche Dividende um 1 US-Cent oder 2,1 Prozent auf 48 US-Cents je Aktie. Zuvor wurde im November 2016 die Ausschüttung um ebenfalls 1 US-Cent angehoben. Es ist die siebte jährliche Dividendenanhebung in Folge. Die Dividende wird am 8. Januar 2018 ausgezahlt (Record day: 15. Dezember 2017). Merck schüttet ...

