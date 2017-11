FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Varta mit "Reduce" und einem Kursziel von 19 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen beherrsche die wachsenden Märkte für Hörgerätebatterien und Lithium-Ionen-Knopfzellen, schrieb Analyst William Mackie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet bis 2020 mit einem Umsatzwachstum von im Schnitt 8 Prozent pro Jahr. Die Bewertung der Aktien sei jedoch bereits vergleichsweise hoch und lasse keinen Spielraum für Störungen in der Wachstumsstrategie zu./ag/tih

Datum der Analyse: 29.11.2017

ISIN DE000A0TGJ55

AXC0058 2017-11-29/08:55