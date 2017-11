Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Aktien von Eon für 2018 zum Favoriten in der Versorgerbranche erkoren. Die Einstufung ließ Analyst Peter Bisztyga in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,30 Euro. Steigende Strompreise dürften die Belastungen in Großbritannien mehr als kompensieren, glaubt der Experte. Er liege mit seinen Gewinnprognosen um 5 Prozent über den Markterwartungen./ag/tih Datum der Analyse: 29.11.2017

ISIN: DE000ENAG999