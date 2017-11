In einem Kommentar zu den jüngsten Neunmonatszahlen der Vienna Insurance Group (VIG) bestätigten die Analysten der Baader Bank die Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Versicherers. Das Kursziel liegt bei 28 Euro.

Die vorgelegten Geschäftszahlen entsprachen weitestgehend den Erwartungen der Analysten. Der heimische Versicherer profitiere von einem günstigen makroökonomischen Umfeld in Zentral- und Osteuropa, erklärt der Baader-Analyst, Daniel Bischof, in der jüngsten Studie. Zwar würden niedrige Zinsen in Österreich und Zentral- und Osteuropa belasten, jedoch könnte ein starker Zuwachs in dem Segment "Nicht-Leben" den Effekt ausgleichen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 2,19 Euro für 2017. Für 2018 soll der Gewinn je Titel bei 2,32 Euro liegen. Die Dividendenschätzung je Wertpapier beläuft sich für 2017 auf 0,85 Euro und für 2018 auf 0,90 Euro.

Am Mittwochvormittag notierten die VIG-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,30 Prozent bei 24,83 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

ISIN: AT0000821103