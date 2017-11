Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Waldfischbach-Burgalben (pta024/29.11.2017/10:00) - Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat entschieden, für Januar 2018 eine ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Neben der Vorlage der Jahresabschlüsse 2014, 2015 und 2016 und einer Sitzverlegung werden im Wesentlichen die Umbenennung der Gesellschaft in CryptoPlus SE, Neuwahlen zum Verwaltungsrat, eine Änderung des Geschäftszwecks und Kapitalmaßnahmen Gegenstand der Tagesordnung sein.



Mit der Einberufung wird aus heutiger Sicht im Laufe des Monats Dezember gerechnet. Zu diesem Zeitpunkt werden den Aktionären unter der in Kürze zur Verfügung stehenden Webseite www.cryptoplus.de auch weiterführende Informationen zu der geplanten Neuausrichtung bereitgestellt.



Ein Schwerpunkt der künftigen Geschäftstätigkeit soll die strukturelle und technische Beratung von Unternehmen sein, die auf digitalen Währungen beruhende Finanzierungsmaßnahmen beabsichtigen.



Aussender: Hoffmann AHG SE Adresse: Am Sonnenhang 26, 67714 Waldfischbach-Burgalben Land: Deutschland Ansprechpartner: Carsten Siegemund E-Mail: info@cryptoplus.de



ISIN(s): DE000A1C8113 (Aktie) Börsen: High Risk Market in Hamburg



