Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Vorzugsaktien des Autobauers Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 227 Euro belassen. Betriebsratsschef Bernd Osterloh habe auf einer Investorenveranstaltung klargemacht, dass sich höhere Dividenden und eine Beteiligung der Mitarbeiter am Firmenerfolg in Deutschland nicht ausschlössen, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei der Betriebsrat nicht prinzipiell gegen Anteilsverkäufe oder Börsengänge einzelner Bereiche, sofern das Geld dann in weiteres Wachstum investiert werde. Nur sehe er momentan noch keine Notwendigkeit dafür./kro/gl Datum der Analyse: 29.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0020 2017-11-29/11:03

ISIN: DE0007664039