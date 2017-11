Der richtige Umgang mit Hebelprodukten gilt als eine der Königsdisziplinen an der Börse. Die immensen Gewinnchancen wirken auf viele Anleger extrem reizvoll. Die ebenfalls überdurchschnittlich hohen Verlustrisiken werden aber gleichzeitig oft unterschätzt. Dabei ist es zumindest in der Theorie relativ einfach: Der Hebel wirkt fast immer in beide Richtungen, sodass die korrekte Prognose zur künftigen Kursentwicklung Grundvoraussetzung für erfolgreiches Handeln bleibt. Da aber kaum ein Trader auf Dauer eine 100-prozentige Trefferquote erreicht, ist ein durchdachtes Risikomanagement gerade beim Einsatz solcher Produkte enorm wichtig.Eines der größten und leider auch sehr häufig auftretenden Probleme in der Praxis ist, dass mit viel zu hohen Hebeln und/oder zu großen Gewichtungen agiert wird. Schon wenige Fehltrades haben dann so hohe Verluste zur Folge, dass ein normaler Handel aufgrund der emotionalen und/oder finanziellen Folgen oft nicht mehr möglich ist. Viele Anleger schließen deshalb wikifolios mit Hebelprodukten kategorisch aus. Dabei gibt es auch bei wikifolio.com eine Reihe von Tradern, die sehr professionell und erfolgreich ...

