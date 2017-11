Zulieferer für die Halbleiterindustrie wie der Wafer-Hersteller Siltronic (ISIN: DE000WAF3001) gehören zu den zyklischsten Aktien überhaupt. Bei einer starken Konjunkturlage können ihre Gewinne explodieren. Aber spürt die Chipindustrie auch nur leichten Druck, bekommen den sofort auch die Zulieferer zu spüren. Und dann können die Gewinne implodieren. Was in den letzten zwölf Monaten niemand zur Kenntnis nahm. Siltronic stieg, wie an der Schnur aufgezogen, von 22 Euro im Oktober 2016 auf das Verlaufs-Rekordhoch von 142,70 Euro im November. Den meisten Marktteilnehmern ist zwar klar, dass die Börse keine Einbahnstraße ist, eine Korrektur jederzeit kommen könnte. Aber solange die Charts noch grünes Licht geben - warum zu früh aussteigen? Diese Denkweise bedingt aber auch, dass man achtgeben muss, bloß nicht zu ...

