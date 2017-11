Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 34 auf 36 Euro angehoben, aberdie Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Online-Plattformanbieter aktualisiert, was jedoch ohne Folgen für den von ihm erwarteten Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 und 2018 geblieben sei, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das etwas höhere Kursziel macht er nun an seinen Erwartungen für das Jahr 2018 fest./tih/gl Datum der Analyse: 29.11.2017

