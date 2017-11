Osisko Mining Inc. veröffentlichte gestern neue Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms am zu 100% unternehmenseigenen Goldprojekt Windfall Lake in Urban Township, Quebec. Mit dem insgesamt 800.000 m umfassenden Bohrprogramm werden die Lagerstätten Windfall und Lynx sowie die angrenzenden Gebiete getestet, um die bekannten Vorkommen genauer zu definieren und zu erweitern und um neue Mineralisierungen zu lokalisieren.



Die neusten Analyseergebnisse stammen aus 18 an der Lagerstätte Lynx abgeteuften Bohrlöchern. Zu den Höhepunkten zählen u. a. die folgenden Abschnitte:



? Bohrloch OSK-W-17-1111: 11,00 g/t Gold über 2,0 m ? Bohrloch OSK-W-17-1113: 4,66 g/t Gold über 5,4 m ? Bohrloch OSK-W-17-1128: 27,4 g/t Gold über 2,2 m ? Bohrloch OSK-W-17-1149: 11,00 g/t Gold über 2,2 m ? Bohrloch OSK-W-17-1169: 479 g/t Gold über 2,0 m



