Barclays hat ABB nach dem Rückzug des Übernahmeangebots von Emerson für Rockwell Automation auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Franken belassen. Anders als die beiden US-Konzerne deckten ABB, Siemens und Schneider Electric alle Segmente des Automatisierungsmarktes ab, schrieb Analyst James Stettler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie hätten in den vergangenen zehn bis 15 Jahren in allen Bereichen Transaktionen getätigt, um sich zu verstärken./ck/tih Datum der Analyse: 29.11.2017

