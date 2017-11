Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Shell B-Aktie von 2675 auf 2700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Vorhaben des Öl- und Gaskonzerns seien beeindruckend, schrieb Analyst Lucas Herrmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zähle man Dividenden und Aktienrückkäufe zusammen, werde der Konzern bis 2020 fast ein Drittel seines Marktwertes an die Aktionäre ausschütten./ag/tih Datum der Analyse: 28.11.2017

