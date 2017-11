Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Hamburg (pta035/29.11.2017/12:15) - Heute hat die Frankfurter Wertpapierbörse bekanntgegeben, dass die Stück 2.495.770 neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung unter der WKN A0BVVK / ISIN: DE000A0BVVK/ zum Handel am regulierten Markt zugelassen wurden. Die Auslieferung der Aktien an die Zeichner erfolgt nach Auskunft der begleitenden Bank voraussichtlich ab dem 04.12.2017.



Ebenfalls heute wurde der ungeprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht.



