DAX - Vollzieht die Dow-Jones Rally nach

Hallo am Vormittag,

der DAX startet nach der späten Wall Street-Rally vom gestrigen Abend mit einer ordentlichen Aufwärtskurslücke in den Handel und steigt kurz nach der Eröffnung fast bis an die 13.200 Punkte-Marke. Ausgehend von diesem Niveau setzten am Vormittag erste Gewinnmitnahmen ein.



In Anbetracht des riesigen Eröffnungsgaps von heute Morgen und der Nähe des Widerstandsbereichs um 13.200 Punkte ist die Longseite hier unter Chance/ Risiko-Aspekten wenig attraktiv. Vielmehr ließe sich mit klar definierbarer Absicherungsmöglichkeit oberhalb von 13.200 Punkten auf ein Schließen des heutigen Aufwärtsgaps spekulieren. Potenziell testet der Index sogar erneut die untere Begrenzung der jüngsten Schiebezone um 12.950 Punkte. Erstes Ziel auf der Unterseite wäre aber erst einmal der bereich 13.050 bis 13.060 Punkte. Oberhalb von 13.200 Punkten wäre dieses Korrekturszenario sofort hinfällig.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 10.11.2017 - 29.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2012 - 29.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

