SANTANDER (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander bekommt die Folgen einer laxen Darlehnsvergabe beim Autokauf in den USA zu spüren. Santander muss nun für das vierte Quartal 600 Millionen Euro abschreiben, vor allem wegen des schrumpfenden Werts ihres US-Autokreditgeschäfts. Nach einer jahrelangen Niedrigzinsphase ist die Branche unter Druck geraten. Angesichts steigender Ausfallraten bei Autokrediten warnen Experten vor dem erneuten Platzen einer dicken Finanzblase.

Die Belastungen, die sich allein aufgrund der geringeren Gewinne im US-Verbrauchergeschäft ergeben, bezifferte der Konzern am Dienstag mit 500 Millionen Euro. Die Abschreibungen beeinträchtigten aber nicht die eigene Kapitalstärke, hieß es weiter. Zudem bestätigte Spaniens größte Bank ihre Absicht, die Dividende im laufenden und kommenden Jahr zu erhöhen.

Banco Santander hat erst in diesem Monat ihren Anteil an dem US-Verbrauchergeschäft auf 68 Prozent erhöht, indem sie Mitgründer Thomas Dundon auszahlte. Seit 2015 hat die Sparte 35 Prozent ihres Marktwertes verloren. Die spanische Bank ist 2006 mit dem Kauf von Drive Financial Services in das US-Verbraucherkreditgeschäft eingestiegen./mne/tav/oca

ISIN ES0113900J37

