Transphorm Inc., das führende Unternehmen für Design und Herstellung von hoch zuverlässigen (JEDEC- und AEC-Q101-qualifizierten) 650V-Galliumnitrid- (GaN)-Halbleitern, gab bekannt, dass es von der Yaskawa Electric Corporation eine Investition in Höhe von 15 Millionen US-Dollar erhalten hat. Diese Nachricht kommt nur wenige Wochen nachdem Yaskawa enthüllt hat, dass sich sein integrierter S-7 F-Servomotor auf ein Hochspannungs-GaN von Transphorm stützt, um eine noch nie dagewesene Performance und Leistungsdichte zu liefern. Transphorm beabsichtigt, die Mittel auf verschiedene Bereiche seiner GaN-Produktentwicklung zu verteilen.

"Wir haben die Vorteile des Einsatzes von Galliumnitrid in den F&E-Phasen bis zu den Anwendungsentwicklungsphasen unserer Produkte, wie Photovoltaik-Wechselrichter und dem integrierten S-7 F-Servomotor, gesehen", sagte Yukio Tsutsui, General Manager des unternehmenseigenen F&E-Zentrums von Yaskawa. "Wir freuen uns bereits auf weitere Entwicklungen von Transphorm und seiner Spitzentechnologie."

Die integrierten S-7 F-Produkte, die aus der gemeinsamen Entwicklung der Unternehmen resultieren, dienen einem der Zielmärkte, der am meisten von Hochspannungs-GaN profitieren kann: Servomotoren. Die Technologie ist außerdem eine optimale Lösung für Automobilsysteme, Rechenzentren und industrielle Stromversorgungen, erneuerbare Energien und viele andere industrielle Anwendungen.

"Transphorm hat stets die Qualität und Zuverlässigkeit unserer GaN-Plattform priorisiert", meinte Dr. Umesh Mishra, Chairman, CTO und Mitbegründer von Transphorm. "Dieser Fokus führt zu starken Kundenbeziehungen mit Visionären wie Yaskawa und Unternehmen, die nicht nur innovativ sind, sondern durch die Demonstration der realen Auswirkungen von GaN auch das Marktwachstum beeinflussen. Der Erhalt der kürzlich erfolgten Unterstützung von Yaskawa verdeutlicht das wachsende Vertrauen in GaN und unterstreicht gleichzeitig seine Zuverlässigkeit."

Über Yaskawa Electric Corporation

Yaskawa Electric hat seinen Hauptsitz in Kitakyushu in Japan und ist ein weltweit führender Anbieter von Kerntechnologien mit einem Schwerpunkt in den Bereichen Motion Control, Robotik und Systems Engineering. Yaskawa Electric wurde 1915 gegründet und bietet seit 100 Jahren herausragende Kundenerlebnisse. Mit dem Schwerpunkt auf mechatronischen Lösungen wurden weltweit über 20 Millionen AC-Antriebe, 15 Millionen Servomotoren und 300.000 Roboter ausgeliefert. Weitere Informationen finden Sie auf yaskawa.co.jp.

Willkommen bei der GaN-Revolution!

Transphorm ist ein weltweit tätiges Halbleiterunternehmen und steht mit GaN-Geräten mit höchster Leistung und Zuverlässigkeit für Stromwandlungsanwendungen mit Hochspannung an der Spitze der GaN-Revolution. Um das garantieren zu können, nutzt Transphorm seinen einzigartigen, vertikal integrierten Geschäftsansatz, bei dem in jeder Entwicklungsphase das erfahrenste GaN-Technikteam der Branche zum Einsatz kommt: Design, Fertigung, Geräte- und Anwendungssupport. Dieser Ansatz sowie eines der größten IP-Portfolios der Branche mit über 600 Patenten hatte die einzigen JEDEC- und AEC-Q101-qualifizierten GaN FETs der Branche zum Ergebnis. Mit den Innovationen von Transphorm kann die Leistungselektronik die durch Silizium entstehenden Begrenzungen überwinden zugunsten einer Effizienz von über 99 Prozent, 40 Prozent mehr Leistungsdichte und 20 Prozent niedrigeren Systemkosten. Machen Sie bei der Revolution mit unter transphormusa.com, und folgen Sie uns unter @transphormusa.

