Die DZ Bank hat ElringKlinger von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber auf 16 Euro belassen. Nach den jüngsten Kursgewinnen hält er die Aktie nun für fair bewertet, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2018 dürfte für den Autozulieferer ein weiteres Übergangsjahr sein. Er gehe unverändert davon aus, dass Elring das eigene Margenziel von 13 Prozent in den kommenden 3 bis 5 Jahren nicht erreichen könne, erwarte jedoch eine sukzessive Verbesserung in den kommenden Quartalen./gl/ck Datum der Analyse: 29.11.2017

AFA0069 2017-11-29/13:53

ISIN: DE0007856023