Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Aktien der Merck KGaA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Es sei schwer, nach Abwägung der Chancen und Risiken im Pharmabereich nicht zu einer positiven Einschätzung zu kommen, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies auf zahlreiche anstehende, potenzieller Kurstreiber durch Studiendaten zu Medikamenten in den kommenden beiden Jahren. Die Erwartungen am Markt seien gering, was auch gut sei. Für Kapadia ist Merck der Favorit unter den vom ihm beobachteten Papieren./ag/mis Datum der Analyse: 29.11.2017

