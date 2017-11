UMT AG gewinnt Evy Solutions als strategischen Partner und Kunden

München, 29. November 2017

Die UMT United Mobility Technology AG und die in Köln ansässige Evy Solutions GmbH haben eine Kooperation beschlossen, in deren Rahmen die UMT Zahlungen für Evy Solutions abwickeln wird. Evy Solutions bietet seinen Kunden einen digitalen Assistenten an. Der Service beinhaltet die Digitalisierung und intelligente Weiterverarbeitung sämtlicher Dokumente. Dies schließt quellenunabhängig sowohl Briefpost als auch elektronische Dokumente ein, die für den Kunden verschlagwortet und mit Handlungsempfehlungen versehen werden. Im Rahmen dieser Digitalisierung wird eine App-basierte Funktion zur Begleichung von Rechnungen angeboten. UMT wird Kundengelder per SEPA-Lastschrift einziehen und diese an den Empfänger auszahlen und schafft somit den Rahmen für dieses innovative Treuhandmodell zur Zahlungsabwicklung.

Die Evy Solutions GmbH plant eine europaweite Skalierung und erwartet Transaktionsvolumina im dreistelligen Millionenbereich in den nächsten Jahren. Die UMT AG erhält für ihre Dienstleistungen entsprechende Transaktionsgebühren.

Neben der oben beschriebenen Zahlungsabwicklung werden die beiden Unternehmen im Rahmen der Kooperation ebenfalls prüfen, ob für das Settlement der digitalen Rechnungen in Zukunft auch "Smart Contracts" auf Basis der Blockchain-Technologie in Frage kommen, mittels derer die UMT und ihre Technologieplattform die Transaktionskosten senken sowie Transparenz und Sicherheit für alle Teilnehmer erhöhen könnten.

"Evy Solutions ist ein Pionier des Mobile Commerce. Mit ihrer Technologie wird die gesamte Post automatisch gescannt, sortiert, inhaltlich ausgewertet und dem Nutzer per App aufbereitet. Alle relevanten Dokumente, wie z. B. Rechnungen, werden automatisch nach den persönlichen Vorgaben des Nutzers oder nach Schlagwörtern sortiert. Wir freuen uns, dieses innovative Geschäftsmodell unterstützen zu dürfen", so Erik Nagel, CIO der UMT AG. "Alle, die z. B. im Urlaub, auf Dienstreisen, oder in Abwesenheit ihre gesamte Post automatisch versorgt wissen möchten, werden Evy lieben", sagt Michael Vogel, Geschäftsführer von Evy Solutions. "Mit der UMT haben wir einen Partner gefunden, der uns flexibel und innovativ zur Seite steht".

Über Evy Solutions GmbH:

Die Evy Solutions GmbH ist ein in 2017 gegründetes Start-up, welches anhand von künstlicher Intelligenz das zunehmende Bedürfnis der Mobilisierung von Menschen im privaten wie geschäftlichen Alltag bedient. Die App richtet sich an kleine sowie mittelständische Unternehmen und häufig ortsabwesende Privatpersonen. Die angeboteten Services rund um die Kundenbedürfnisse werden ständig weiterentwickelt.

Kontakt:

Evy Solutions GmbH Wallrafplatz 1 50667 Köln E-Mail: info@evy-solutions.de Tel: +49 221 958176-45 Fax: +49 221 958176-44 www.evy-solutions.de

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG ist als FinTech-Unternehmen auf die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Mobile Payment und Blockchain-Lösungen, insbesondere für Großkunden wie z. B. PAYBACK (American Express Gruppe), spezialisiert. Das Unternehmen betreibt dabei als White-Label-Technologieanbieter eine der größten Mobile Payment Plattformen in Europa. Als zentrale Schnittstelle agiert die UMT zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist derzeit bei über 13.650 Filialen und 66.500 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können 13 Mio. Nutzer die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen. Ergänzend dazu bietet die UMT ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Kundenbindungsprogramme und Smart Data entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.

Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN 528610, ISIN DE0005286108) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

Kontakt:

UMT United Mobility Technology AG Investor Relations Anna Kroh Brienner Straße 7 80333 München E-Mail: investor.relations@umt.ag Tel.: +49 89 20500-680 Fax: +49 89 20500-555 www.umt.ag

