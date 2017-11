Die UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE0005286108) und die in Köln ansässige Evy Solutions GmbH haben eine Kooperation beschlossen, in deren Rahmen die UMT Zahlungen für Evy Solutions abwickeln wird. Evy Solutions bietet seinen Kunden einen digitalen Assistenten an. Der Service beinhaltet die Digitalisierung und intelligente Weiterverarbeitung sämtlicher Dokumente. Dies schließt quellenunabhängig sowohl Briefpost als auch elektronische Dokumente ein, die für den Kunden verschlagwortet und mit Handlungsempfehlungen versehen werden. Im Rahmen dieser Digitalisierung wird eine App-basierte Funktion zur Begleichung von Rechnungen angeboten. UMT wird Kundengelder per SEPA-Lastschrift einziehen ...

