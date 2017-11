Das Analysehaus RBC Capital hat Wal-Mart von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 92 auf 96 US-Dollar angehoben. Dies schrieb Analyst Scot Ciccarelli in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit der Einstufung "Sector Perform" rechnen die Analysten von RBC Capital Markets auf Sicht von zwölf Monaten mit einer Rendite der Aktien, die in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht./ck/tih Datum der Analyse: 29.11.2017

AFA0092 2017-11-29/15:39

ISIN: US9311421039