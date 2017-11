Nach Darstellung der Analysten von SRC Research hat der Immobilienkonzern S IMMO AG überzeugende Zahlen für die ersten 9 Monaten 2017 vorgelegt. Neben dem erfreulichen Zahlenwerk verfüge das in Wien ansässige Unternehmen zudem über eine attraktive Pipeline an Neuentwicklungen. Demnach erhöhen die Analysten ihr Kursziel für die S IMMO-Aktie und bestätigen ihr Rating.

Das Unternehmen habe nach Ansicht der Analysten mit dem Verkauf der Wiener Bürogebäude "Hoch Zwei" und "Plus Zwei" sowie mit der Veräußerung der Serdika Shopping- und Büroflächen in Sofia wichtige Meilensteine realisiert und ein gutes Gespür für das richtige Timing bewiesen. So habe S IMMO das sehr hohe Marktniveau genutzt, um erhebliche Gewinne im Sinne der Aktionäre zu realisieren, so SRC. Die FFO I Cash Erlöse, die noch nicht einmal die Trading-Gewinne beinhalten, seien um fast 18 Prozent auf knapp 37 Mio. Euro (9M 2016: 31 Mio. Euro) gestiegen. Die FFO II Cash Erlöse wiederum, die auch das Trading Ergebnis beinhalten, haben in den ersten neun Monaten 2017 sogar auf über 73 Mio. Euro (9M 2016: 62 Mio. Euro) zugelegt. Das operative Ergebnis auf EBITDA-Basis sei trotz leicht verminderter Mieteinnahmen aufgrund der Immobilienverkäufe des Vorjahres um 4 Prozent auf über 71 Mio. Euro gestiegen. Als weiteres Highlight bezeichnen die Analysten die Finanzierungskosten, die das Unternehmen um 14 Prozent auf 19,5 Mio. Euro (9M 2016: 22,6 Mio. Euro) vermindert habe.

Insgesamt verfüge S IMMO laut SRC über ein sehr gut diversifiziertes Portfolio von Büro-, Geschäfts- und Wohnimmobilien in 7 europäischen Ländern. Die Kernmärkte Deutschland und Österreich machen einen Anteil von rund 66 Prozent am Bestand aus, während die Regionen Osteuropa und Südosteuropa einen Anteil von rund 34 Prozent am Portfolio haben. Das gesamte Immobilienvermögen belaufe sich nach Aussage der Analysten per Ende September 2017 auf knapp 1,8 Mrd. Euro.

Nach den als überzeugend eingeschätzten Neunmonatszahlen und vor dem Hintergrund der attraktiven Pipeline an neuen Entwicklungen erhöht SRC das Kursziel für die Aktie von S IMMO auf 16,00 Euro (zuvor: 14,50 Euro) und bestätigt die Kaufempfehlung mit dem Rating "Buy". Diese werde auch durch den EPRA NAV je Aktie gestützt, der in den ersten neun Monaten um 10 Prozent auf 16,06 Euro angestiegen sei.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

