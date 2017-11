Mit Verzögerung hat die Deutsche Bank jetzt ihre digitale Vermögensverwaltung "Robin" gestartet. Der Anmeldeprozess ist übersichtlich gestaltet - das Gebührenmodell hat sich die Bank beim Fiskus abgeschaut.

Da ist er endlich. Er heißt Robin, ist ein digitaler Vermögensverwalter und hat gerade in der Digitalfabrik der Deutschen Bank in Sossenheim das Licht der Welt erblickt. Die Werbetrommel rührt die Deutsche Bank für ihren Neuzugang noch nicht. So etwas wie eine Tauffeier soll es nach Informationen des Handelsblatts erst Mitte Dezember geben. Doch schon jetzt können sich Interessierte auf der Seite von Maxblue, der Online-Investment-Plattform der Deutschen Bank, über Robin informieren und Geld von ihm verwalten lassen. Über den Marktstart hatte zuerst Finanz-Szene.de berichtet.

Digitale Vermögensverwaltung wird für Banken immer wichtiger. Nicht nur, weil zahlreiche Fintechs bereits mit sogenannten Robo-Advisors am Markt sind, sondern vor allem wegen regulatorischer Änderungen. Durch die EU-Verordnung Mifid-2 wird es für Banken immer teurer, ihre Kunden persönlich zu beraten. Das rentiert sich nur noch bei sehr hohen Anlagesummen.

Bei digitaler Vermögensverwaltung dagegen sind die Abschlusskosten für die Bank gering. Statt mit einem Anlageberater zu sprechen, klicken sich Kunden online durch eine Antragsstrecke, beantworten Fragen zur persönlichen Finanzsituation, ihren Kenntnisse und Erfahrungen mit Wertpapieren und ihrer Risikobereitschaft. Auf dieser Basis bekommen sie einen Anlagevorschlag und können der Bank ein Mandat für eine Vermögensverwaltung erteilen.

Robin - kurz für Robo-Invest - ist der erste digitale Vermögensverwalter einer großen deutschen Filialbank. Die Direktbank Comdirect hat ein ähnliches Angebot im Mai mit Cominvest gestartet und die Quirin-Bank betreibt schon seit mehreren Jahren die Plattform Quirion. Einige Banken setzen auf die Unterstützung von Fintechs.

Wie gut das funktionieren kann, zeigt die Kooperation der ING-Diba mit dem Robo-Advisor Scalable Capital. Innerhalb von nur zwei Monaten haben Kunden der ING-Diba über Scalable jüngst mehr als 150 Millionen Euro in Indexfonds investiert. Daneben verwaltet Scalable weitere 350 Millionen Euro und gilt damit als Marktführer unter den Robo-Advisors. Daneben setzen unter anderem die 1822direkt, eine Tochter der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...