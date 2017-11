Exxon Mobil schrumpft zum kommenden Jahr um 1.000 Tankstellen. Der US-Ölkonzern verkauft sein gesamtes deutschen Tankstellennetz an die britische EG-Group. Aus dem deutschen Markt will er sich aber nicht zurückziehen.

Der Energiekonzern Exxon Mobil verkauft sein gesamtes deutsches Tankstellennetz an die britische Firma EG Group. Rund 1000 Esso-Tankstellen sollen nach Zustimmung des Kartellamtes bis Ende kommenden Jahres an den neuen Besitzer übergehen, erklärte Exxon Mobil am Mittwoch in Hamburg. Angaben zum Preis wurden nicht gemacht.

Der Verkauf bedeute ...

