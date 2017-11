Die NordLB hat das Kursziel für Safran nach Umsatzzahlen von 77 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die strategische Konzentration des französischen Triebwerkherstellers auf die Kernkompetenzen sowie die Trennung von Randgeschäften mache sich in ordentlichen Wachstumsraten der verbliebenen Geschäftsbereiche bemerkbar, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings habe der starke Euro zuletzt gebremst./gl/she Datum der Analyse: 29.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0095 2017-11-29/18:03

ISIN: FR0000073272