Tagesausblick für 30.11.: DAX volatil seitwärts. Techaktien im Fokus!

Die europäischen Börsen präsentierten sich am Vormittag außerordentlich freundlich. Von der Jahresschlussrallye war einem Beitrag auf Thomson Reuters bereits die Rede. Am Nachmittag drückten US-Techwerte sowie der Anstieg des Euro/US-Dollar DAX & Co. jedoch wieder nach unten. Die heutigen Schwankungen ließen den Volatilitätsindex des DAX, den VDAX new derweil kräftig nach oben schnellen.

Die heimische Inflationsrate stieg auf 1,8 Prozent. Morgen folgen die Verbraucherpreise aus der Eurozone. Ein rascher Wechsel des Zinskurses wird zwar noch nicht erwartet. Die Renditen deutscher Staatsanleihen machten dennoch einen Satz nach oben.

Morgen stehen eine Reihe von Wirtschaftsdaten aus China, Europa und USA an. Bei den Einzelwerten lohnt der Blick auf Alphabet, Netflix und Rocket Internet.

Unternehmen im Fokus

Heute standen unter anderem die Aktien von Hapag Lloyd, Nordex, Rocket Internet und VW (Vz.) im Fokus. Nordex bekam durch einen Auftrag aus den Niederlanden Rückenwind. Rocket Internet profitierte von guten Zahlen der Tochter Global Fashion Group. Der Autobauer erklärte, dass 2017 erneut ein Absatzrekord eingefahren werden dürfte. Samsungs Schwäche und Herabstufung einiger Chipaktien durch Analysten drückten derweil auf die Aktien von Dialog Semiconductor und Infineon.

Bei den an den US-Börsen notierten Titeln mussten Techwerte wie Alibaba, Alphabet, Apple, Facebook, Micron Technology, Netflix, Nvidia, Tesla und Twitter in den ersten Handelsstunden kräftig unter Druck.

Morgen veröffentlichten Osram und Rocket Internet Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Zudem treffen sich die Mitglieder der OPEC zu ihrem halbjährlichen Gipfel in Wien. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die seit einem Jahr geltende Förderbeschränkung verlängert wird. Schließlich scheint die Maßnahme zu wirken. In den zurückliegenden zwölf Monaten stieg der Ölpreis um mehr als ein Viertel.

Wirtschaftsdaten

China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, November

Deutschland - Einzelhandelsumsatz, Oktober

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für November

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, November

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 25. November

USA - Einkaufsmanagerindex Chicago, November

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.100/13.200/13.300/13.360/13.400 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.700/12.930/12.950/13.000/13.070 Punkte

Der DAX sprintete kurzzeitig auf rund 13.200 Punkte. Dort fehlten jedoch die Anschlusskäufe und am Nachmittag kippte der Index wieder unter 13.100 Punkte. Unterstützung findet das Aktienbarometer im Bereich 13.030/13.070 Punkte. Solange diese Range hält besteht die Chance auf einen Rebound auf 13.200 Punkte. Spätestens unterhalb von 13.000 Punkten könnten die Bären das Zepter in die Hand nehmen.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 13.11.2017 - 289.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.11.2010 - 29.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX x3 (TR) Index HW03DL 56,37 3,00 Open End LevDAX x8 (TR) Index HW08DL 8,43 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.11.2017; 17:36 Uhr



Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX x3 (TR) Index HW03DS 26,44 3,00 Open End ShortDAX x8 (TR) Index HU94Q8 12,49 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.11.2017; 17:37 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktorzertifikate finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

