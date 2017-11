Liebe Leser,

das lange Warten hat ein Ende. Endlich hat Millenial Lithium die Ressourcenschätzung für das Pastos Grandes Projekt in Argentinien vorgelegt. Das Ergebnis ist positiv und liegt über den Erwartungen, sodass die Aktie ihre Korrektur verlässt und bereits neue Hochs bei über 2,6 Euro je Aktie erreicht hat. Die Schätzung geht davon aus, dass in etwa 3,26 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat vorhanden sind. Die vorhergehenden Schätzungen waren zweimal so niedrig ausgefallen. Damit bestätigt ... (David Iusow-Klassen)

