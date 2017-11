Köln (ots) - In einzelnen Proben wurden Rückstande eines Antibiotikums gefunden



REWE ruft im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes das Produkt



ja! King Prawns Garnelen 225g TK EAN: 4388840222964 MHD 14.04.2019 mit Los VN 786V 088



bundesweit zurück. In einzelnen Proben wurden Rückstände eines Antibiotikums gefunden.



Das Unternehmen rät vom Verzehr des oben genannten Produktes ab.



Kunden können die Ware im jeweiligen Markt zurückzugeben. Sie erhalten den Kaufpreis erstattet.



REWE hat umgehend reagiert und die betroffenen Produkte aus dem Verkauf nehmen lassen. Das Unternehmen bedauert den Vorfall ausdrücklich.



Pressekontakt: Für Rückfragen: REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.de