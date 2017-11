CT: Herr Dr. Konwitschny, grundsätzlich stehen Betreiber beim Thema Leckagesuche ja vor zwei Optionen: outsourcen oder selber machen. Wem empfehlen Sie was? Dr. Rudolf Konwitschny: Die Variante der Lecksuche als zugekaufter Service hat für Betreiber durchaus ihren Charme. Denn wenn die Lecksuche nur ein- oder zweimal im Jahr stattfindet, dann lohnt sich die Anschaffung eigener Hardware in aller Regel nicht. Dazu kommt in solchen Fällen auch das Problem, das Personal "fit" zu halten. Denn notfalls muss ein Mitarbeiter in der Lage sein, spontan um 3 Uhr nachts auf Lecksuche gehen zu können und dabei schnell zu einem verlässlichen Ergebnis zu kommen. Hierfür qualifiziertes beziehungsweise zertifiziertes Personal vorzuhalten, haben sich in der Vergangenheit oft nur Betriebe aus dem Bereich der Kerntechnik geleistet. In den vergangenen Jahren gab es in vielen Betrieben ja einen generellen Trend, technische Dienstleistungen mehr und mehr auszulagern. Mittlerweile geht es aber wieder in die andere Richtung, und die Unternehmen bauen eigene Spezialisten auf - auch in der Chemie. Im Zuge dessen verzeichnen wir auch eine verstärkte Nachfrage für Inhouse-Schulungen. Das ist für "Selbermacher" auch unbedingt anzuraten. Denn sonst kauft ein Unternehmen für sein Personal ein teures Helium-Lecksuchgerät, und dann weiß niemand, wie man es korrekt einsetzt. Mittlerweile verbringe ich rund ein Drittel meiner Arbeitszeit damit, solche Schulungen zu geben. Spannend ist dabei, festzustellen, dass das Kundeninteresse sich weniger auf Standardseminare konzentriert, sondern hin zu speziellen Applikationen.

