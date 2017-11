AR4AURELIUS erwirbt spanischen Kartonagen- und Vollpappespezialisten Abelan DMREDEMIRE mit positivem drittem Quartal - Vorstand erhöht Prognose für 2017 FPEFUCHS stärkt Präsenz in Mittel- und Osteuropa durch den Erwerb des Schmierstoffgeschäfts der LUBASYST, Rumänien OSROsram schlägt 'Jubiläums-Dividende' von 111 Cent je Aktie vor LHALufthansa ist bei geplanter Übernahme der Air-Berlin-Tochter Niki zu Zugeständnissen bereit, Bild, S. 4 SIESiemens bringt Medizintechnik in Frankfurt an die Börse VOW3Marke Volkswagen hat noch hohen Reformbedarf, Interview mit Markenvorstand Herbert Diess, HB, S. 1, 16-18 Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den...

